O atacante Dellatorre, artilheiro do Vila Nova na temporada, com dez gols em 19 jogos, afirmou que a equipe colorada teve alguns deslizes nos últimos jogos e que o elenco não está satisfeito. Mesmo assim, segundo o jogador, o grupo segue focado e quer dar a resposta no próximo jogo contra o Avaí, depois da eliminação na Copa Centro-Oeste.\n“Eu acho que não está faltando confiança. A gente teve uns deslizes, é normal dentro de uma competição. Tivemos uma cobrança interna nossa, não estamos satisfeitos. Ficamos incomodados com essa situação, mas não pode criar dúvida dentro do trabalho. Eu acho que a gente está no caminho”, comentou Dellatorre.\nO atacante reconheceu que o Vila Nova “tem pecado um pouquinho na concentração” e projetou uma volta por cima já no próximo jogo contra o Avaí, marcado para este domingo (17), às 18 horas, no OBA, pela 9ª rodada da Série B.