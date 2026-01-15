O atacante Marcão, de 40 anos, é uma das contratações da Aparecidense para o Campeonato Goiano. Na noite desta quinta-feira (15), a Aparecidense recebe o Atlético-GO, o clube em que Marcão despontou no futebol goiano. Em entrevista à TV Anhanguera antes da partida, o jogador lembrou a passagem pelo ex-clube e o CT do Dragão, onde pôde se aprimorar fora de campo. Segundo ele, o clube contratou uma professora para que o jogador pudesse se aperfeiçoar na leitura e na escrita.\n"Eu tinha pouco estudo e lá (Atlético-GO) o (diretor de futebol na época e atual presidente) Adson Batista contratou uma professora. Estudei lá dentro. Tive uma professora só para mim, para aprimorar minha leitura, a escrever mais, a escrever correto", citou o atacante, o maior artilheiro em atividade do futebol goiano.\nMarcão fez 96 gols pelo Dragão, de 2008 a 2012, quando deixou o clube. Mas não se esqueceu da chance dada pelo clube.