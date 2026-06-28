O Atlético-GO fez o dever de casa na tarde deste domingo (28), mesmo sem fazer uma atuação convincente no estádio Antônio Accioly. O Dragão bateu a Ponte Preta por 2 a 0, com gols marcados pelo artilheiro Gustavo Coutinho.\nO goleador atleticano balançou as redes aos 17 minutos (numa cobrança de pênalti) e aos 19 minutos do primeiro tempo. Depois, o rubro-negro tirou o pé do acelerador, mostrando um futebol apático, mas garantiu o triunfo suficiente para deixá-lo com 21 pontos, no meio da tabela.\nGustavo Coutinho chega a oito gols e se mantém firme na disputa pela artilharia da Série B. O atacante estava voltando ao time, após destacá-lo no Recife, por causa do terceiro cartão amarelo e, também, por uma cláusula contratual, pois tem direitos federativos vinculados ao clube pernambucano.\nGustavo Coutinho se iguala a Léo Jacó (ambos com oito gols) como goleadores do Atlético-GO nesta temporada.