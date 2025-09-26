O Atlético-GO não repetiu as atuações dos jogos anteriores, mas contou com o brilho do artilheiro Lelê e a validação do VAR para vencer o América-MG, por 1 a 0, com gol marcado nos acréscimos do 2º tempo. O duelo foi disputado nesta quinta-feira (25), no estádio Antônio Accioly, pelo encerramento da 28ª rodada.\nCom o resultado, o Atlético-GO chega ao sexto jogo de invencibilidade na Série B, sendo a terceira vitória seguida. O Dragão, com 41 pontos, assume a 8ª colocação e fica a cinco pontos do Novorizontino, que fecha a faixa do acesso (G4) à Série A.\nO gol da vitória precisou da validação do árbitro de vídeo. No lance, Lelê tocou a bola de primeira, o goleiro Gustavo fez intervenção de puro reflexo e agilidade, mas a bola já tinha ultrapassado a linha e o gol foi confirmado. É o quarto gol de centroavante em oito jogos na competição.