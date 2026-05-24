O atacante Dellatorre, artilheiro do Vila Nova na temporada, com dez gols em 20 jogos, sofreu uma lesão no adutor direito e volta a desfalcar o time colorado. Na partida deste domingo (24), a partir das 18h30, contra o América-MG em Belo Horizonte, ele sequer foi relacionado e quem herdou a vaga no comando do setor ofensivo foi Gustavo Puskas.\nDellatorre vem desfalcando o Vila Nova com frequência na Série B. Em dez rodadas, incluindo a atual, ele não esteve disponível em metade delas: três por suspensão e duas por lesão. Ainda não há previsão de quando ele retornará desta nova contusão.\nApesar de ser o artilheiro na temporada, Dellatorre não é o artilheiro colorado na Série B. O atacante Rafa Silva, que também está machucado, tem três gols na competição. Dellatorre, Dudu e Ryan aparecem logo atrás, com dois gols cada.