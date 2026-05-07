O centroavante Anselmo Ramon é um exemplo no elenco do Goiás da má fase que o time vive neste momento da temporada. Artilheiro da equipe em 2026, o atacante de 37 anos está em seu segundo maior jejum sem marcar gol pelo clube esmeraldino e tentará encerrar o incômodo período no clássico contra o Vila Nova no próximo sábado (9), na Serrinha.Desde que foi contratado pelo Goiás, em abril do ano passado, Anselmo Ramon registrou dois longos períodos sem marcar pelo clube esmeraldino. O maior jejum foi de sete partidas, no ano passado.O registro ocorreu em partidas da Série B, entre as rodadas 25 a 32: derrota para o Avaí (2 a 1), empates com Coritiba (0 a 0), Ferroviária (1 a 1), Atlético-GO (0 a 0), Volta Redonda (0 a 0), Athletic-MG (1 a 1) e no revés para o CRB (2 a 1). Ele quebrou a sequência na derrota de 3 a 1 para a Chapecoense.Neste ano, a atual sequência de Anselmo Ramon sem marcar é de seis jogos. O centroavante fez gol pela última vez no dia 1º de abril, há mais de um mês, no empate por 2 a 2 com o Londrina, pela 2ª rodada da Série B.A sequência sem marcar começou na vitória de 1 a 0 sobre o Criciúma. O centroavante deu assistência para o gol de Cadu nesse duelo. Depois, ele passou em branco nas derrotas para Juventude (2 a 0), Cuiabá (2 a 0), São Bernardo (1 a 0), Fortaleza (4 a 1), todas partidas pela Série B, e no empate por 2 a 2 com o Cruzeiro pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil.O atacante segue prestigiado pelo técnico Daniel Paulista, que tem conversado com o jogador. No elenco do Goiás, Anselmo Ramon é o único jogador de linha que atuou em todas as 25 partidas da equipe na temporada, sendo 20 como titular e cinco saindo do banco de reservas - o outro atleta é o goleiro Tadeu, titular em todos os duelos.Para o ex-atacante Dill, maior artilheiro do estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, com 35 gols, a fase do centroavante Anselmo Ramon é reflexo da queda de desempenho coletiva do Goiás.“A fase difícil no setor ofensivo engloba todo o time. Quando a equipe não está bem em outros setores, é natural que surjam dificuldades. Se a defesa e o meio-campo não funcionarem, o ataque não vai funcionar”, comentou o ex-jogador, que é muito lembrado por torcedores do Goiás pelos gols marcados em clássicos contra o Vila Nova.“O clássico contra o Vila Nova é muito bom para o Anselmo Ramon voltar a marcar. Seis jogos (sem marcar) para ele, que é um jogador que faz a diferença, é muito tempo. A gente quer que ele marque o tempo todo, eu torço por isso. Contra o Vila, é um clássico, é jogo importante e decisivo para mudar esse momento ruim e voltar a marcar e vencer”, acrescentou Dill.O mau momento do Anselmo Ramon, no entanto, rendeu uma mudança no ataque na rodada passada. Depois do centroavante perder pênalti diante do São Bernardo, o treinador decidiu escalar Cadu como titular contra o Fortaleza.O mau momento do centroavante, no entanto, rendeu uma mudança no ataque na rodada passada. Depois de Anselmo Ramon perder pênalti diante do São Bernardo, o treinador decidiu escalar Cadu como titular contra o Fortaleza.Para o clássico contra o Vila Nova, Anselmo Ramon deve ser uma das novidades na formação do Goiás. O centroavante terá a chance de encerrar seu segundo maior jejum sem marcar pelo time esmeraldino no clássico pela 8ª rodada da Série B.Anselmo Ramon deve voltar ao time titular por causa da contusão sofrida por Cadu, que foi escolhido pelo técnico Daniel Paulista para iniciar a partida contra o Fortaleza, mas se machucou ainda no primeiro tempo e não deve disputar o clássico contra o Vila Nova - o clube esmeraldino não informa a situação do jogador, que é dúvida para o duelo na Serrinha.O jejum de Anselmo Ramon chama atenção justamente porque o centroavante tem apresentado números de destaque no início da temporada de 2026.Anselmo Ramon completou um ano de Goiás e nesta temporada superou o número de gols marcados em 2025 com menos jogos disputados. No ano passado, Anselmo Ramon fez dez gols em 35 partidas. Em 2026, ele marcou 11 gols nos primeiros 18 jogos disputados antes de iniciar o segundo maior jejum sem marcar pelo Goiás.A má fase do centroavante é reflexo do desempenho ruim do Goiás na fase ofensiva. O time esmeraldino não marca um gol de bola rolando na Série B desde a vitória sobre o Criciúma na 3ª rodada. Depois, a equipe passou em branco contra Juventude, Cuiabá e São Bernardo, e voltou a marcar diante do Fortaleza em cobrança de falta rasteira do meia Gegê.