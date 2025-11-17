O GOIÁS NA ÚLTIMA RODADA (38ª):\nDomingo, 23/11, 16h30\nRemo x Goiás\nEstádio Mangueirão, em Belém\nSe o Goiás ganhar: sobe\nSe o Goiás empatar: precisa torcer por um tropeço da Chapecoense ou uma derrota do Criciúma\nSe o Goiás perder: não sobe\nTécnico do Goiás inicia plano para jogo decisivo contra o Remo e elogia artilheiro\nGoiás ganha do Novorizontino, entra no G4 e fica a uma vitória do acesso\n()\nOS OUTROS JOGOS DECISIVOS DA RODADA: (todos no dia 23/11, domingo, 16h30):\nCuiabá x Criciúma\nAmazonas x Coritiba\nChapecoense x Atlético-GO\nNovorizontino x CRB\nAthletic x Paysandu\nBotafogo-SP x Avaí\nAthletico-PR x América-MG\nOperário-PR x Ferroviária\n-ENQUETE ACESSO GOIÁS SÉRIE A (1.3337771)\nO ÚNICO JOGO QUE NÃO INTERFERE NAS DECISÕES FOI ANTECIPADO: Vila Nova x Volta Redonda (19/11, quarta, 19h30)\n-As contas do Goiás para o acesso; veja a rodada decisiva e como o time pode subir (1.3337762)