A IFAB (International Football Association Board), instituição que coordena as regras do futebol, aprovou neste sábado (28), em sua reunião anual, realizada no País de Gales, um pacote de medidas destinadas a aumentar o ritmo das partidas e reduzir a cera no futebol.\nEntre as mudanças, que serão implementadas a partir da Copa do Mundo deste ano, estão a limitação de tempo para a cobrança de laterais e tiros de meta e um tempo fora de jogo para atletas que recebem atendimento durante a partida.\nVeja abaixo as principais mudanças:\nAtendimento médico\nQuando um jogador receber atendimento em campo por lesão ou sua lesão interromper a partida, ele ficará fora do jogo por um minuto após o reinício.\nCobrança de lateral e tiro de meta\nSe o juiz considerar que a cobrança do lateral ou do tiro de meta está demorando demais, ele começará uma contagem de cinco segundos. Se o atleta ultrapassar esses cinco segundos, o lateral será dado ao time adversário; no caso do tiro de meta, o adversário ganhará um escanteio.