O atacante Allanzinho, de 25 anos e que atuou oito vezes pelo Atlético-GO, deixou o clube. A rescisão contratual foi publicada no Boletim Informativo Diário da CBF nesta quarta-feira (18), no mesmo dia em que o Dragão decidirá vaga na Copa do Brasil contra a Ponta Preta, no Estádio Antônio Accioly.\nO jogador veio emprestado pelo Fortaleza. Agora, está a caminho do Juventude, que também vai disputar a Série B e será concorrente atleticano na competição nacional. Nos últimos dias, o Atlético-GO anunciou que vai fazer algumas mudanças no elenco, com a saída e a chegada de alguns jogadores.\nPilotos da MotoGP correm e pedalam nos primeiros contatos com a nova pista do Autódromo de Goiânia\n"Ele (Allanzinho) não foi bem aqui. Então, nós entramos em acordo e decidimos liberá-lo para o Juventude", explicou o presidente do Atlético-GO, Adson Batista.