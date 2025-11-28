O atacante Jean Dias, do Atlético-GO, teve o seu contrato prorrogado com o clube goiano até o final da Série B de 2026. O vínculo era até o fim do Goianão de 2026, mas, por causa de metas atingidas previstas no contrato, o jogador seguirá no Dragão até o desfecho da temporada.\nLeia também\n+ Aval de técnico leva volante ao Atlético-GO\nJean Dias chegou ao Atlético-GO em 2025, após iniciar o ano pela Ponte Preta e acumular 26 partidas, com três gols e três assistências. Com a camisa rubro-negra, o atacante fez 14 jogos. Não marcou nenhum gol, mas distribuiu uma assistência para o gol de Lelê na derrota para o CRB por 2 a 1, no Estádio Rei Pelé, pela 34ª rodada da Segundona.\nRevelado pelo Goiânia e com passagens por diversos times diferentes do futebol brasileiro, Jean Dias é um dos atletas com contrato para o ano que vem. Além de atuar pela ponta, ele já jogou improvisado como lateral direito sob o comando do técnico Rafael Lacerda.