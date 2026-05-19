O atacante Kadu praticamente triplicou a minutagem que havia registrado em 2026 ao ser utilizado nos últimos três jogos do Goiás pela Série B e Copa do Brasil. O jogador de 24 anos ganhou a confiança do técnico Daniel Paulista e entrou na rotatividade de atletas do clube nos últimos compromissos.\nKadu tinha jogado apenas duas partidas pelo Goiás, foram 55 minutos registrados nos jogos contra Goiatuba e Crac pelo Campeonato Goiano. Depois, o clube goiano disputou 23 partidas sem que o atacante fosse utilizado - ele chegou a ser relacionado em outras nove ocasiões, mas sem jogar.\nNo clássico contra o Vila Nova, que o Goiás venceu por 1 a 0, Kadu foi a principal novidade na escalação titular. O técnico Daniel Paulista ainda escalou o atacante na formação inicial diante do Cruzeiro, pelo jogo da volta da 5ª fase da Copa do Brasil, e no último sábado (16) o atleta saiu do banco de reservas para marcar o gol da vitória sobre o Botafogo-SP.