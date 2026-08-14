O atacante Dellatorre, artilheiro do Vila Nova na temporada, mas que não vive boa fase, afirmou que os gols vão voltar a sair naturalmente. Além disso, o jogador avaliou o momento de instabilidade do time colorado na Série B e projetou o clássico diante do Atlético-GO no próximo final de semana.\n“A gente sabe que atacante vive de gol. Eu me cobro para poder sempre melhorar, mas o grupo, as vitórias acho que é o mais importante. Os gols vão sair naturalmente, eu estou bem tranquilo em relação a isso. Tenho tentado evoluir, os gols vão voltar a sair e (vou) poder ajudar a equipe do Vila”, comentou.\nCom dez gols em 29 jogos neste ano, Dellatorre não balança as redes há 11 partidas. A última vez foi no empate em 1 a 1 contra o Athletic pela 7ª rodada da Segundona, no OBA, em 4 de maio. Entre a seca de gols, suspensões e lesões, ele acabou perdendo espaço na equipe titular, mas deve ser escalado pelo técnico Guto Ferreira no clássico.