O Goiás espera contar com o retorno do atacante Cadu no clássico contra o Atlético-GO neste sábado (30). O jogador está recuperado de uma contusão muscular na coxa direita e iniciou os trabalhos de transição. A expectativa é que o atleta fique à disposição entre os relacionados.\nCadu se machucou no dia 2 de maio na derrota de 4 a 1 para o Fortaleza pela 7ª rodada da Série B. Ele foi titular e deixou o gramado ainda no primeiro tempo da partida. O atacante foi ausência nos jogos contra Vila Nova, Cruzeiro (Copa do Brasil), Botafogo-SP e Avaí.\nNa ausência de Cadu, o atacante Kadu Souza ganhou chances e tem alternado jogos com titular com o centroavante Anselmo Ramon.\nO Goiás ainda não confirmou o retorno de Cadu, mas existe a expectativa que o atacante volte a ser relacionado diante do Atlético-GO.