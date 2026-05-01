O atacante Rafa Silva, que vive fase iluminada com a camisa do Vila Nova, minimizou a pressão sofrida pelo bom momento dele e do time, contou como a chegada do técnico Guto Ferreira potencializou a equipe, explicou o que significam as suas comemorações e falou sobre como os adversários na Série B vão olhar o Tigre com mais cuidado.\n“O Hugo (Jorge Bravo, vice-presidente) frisa muito isso, que a gente precisa crescer, fazer história. Já vem batendo na trave várias vezes (o acesso), e neste ano colocamos na cabeça que a gente não quer que passe. Encontramos o caminho e acho que é isso que temos que fazer: continuar sempre crescendo porque agora todos os times vão querer ganhar da gente”.\nRafa Silva afirmou que, agora que começaram a aparecer os gols, ele espera que continuem por muito tempo. Nas duas últimas partidas, ele balançou as redes três vezes. Contra o Ceará, na rodada passada da Série B, o atacante marcou um gol de peito e o outro, ao esticar a perna no alto para completar cruzamento na segunda trave.