Quem já ganha afago da torcida do Vila Nova antes memo da estreia é o atacante Janderson, de 26 anos, um dos reforços do Tigre para a temporada de 2026. O jogador disputou a última temporada pelo Remo, em que conquistou o acesso. Mesmo recém-chegado ao clube, já é comparado por torcedores ao ex-atacante Wando, o “Capetinha da Toca”, ídolo colorado e bicampeão goiano.\nJanderson tem como principais características a velocidade, a atuação pelos lados do campo e o drible, estilo que lembra a forma de jogar de Wando. O ex-atacante teve cinco passagens pelo Vila Nova, entre 2000 e 2003, 2004 e 2005, 2007 e 2008, 2011 e 2014.\nAo todo, foram oito temporadas no clube, com os títulos do Campeonato Goiano de 2001 e 2005. Wando também foi o artilheiro do Vila Nova na Série B de 2005 e integrou a campanha do quase acesso à Série A em 2008, quando o Tigre terminou na 6ª colocação, com 58 pontos, 5 a menos que o Grêmio Barueri, último integrante do G4. Naquela temporada, o atacante se lesionou na reta final.