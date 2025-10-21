Apontado como principal revelação recente do Atlético-GO, o jovem Yuri Alves, de 19 anos, segue os passos de outro prata da casa que fez sucesso no Dragão nos últimos dez anos: Luiz Fernando, de 29 anos e também meia-atacante que despontou no rubro-negro há dez anos, em 2015. Como o novo talento, o Talismã usava a camisa 11 e jogava mais pelo lado esquerdo.Yuri Alves desencantou ao fazer o primeiro gol dele como profissional. Na vitória de 1 a 0 do Atlético-GO sobre o Vila Nova, no sábado (18), o meia-atacante foi decisivo com belo gol de fora da área marcado no segundo tempo, quebrando a invencibilidade vilanovense nos clássicos no futebol local em 2025.Torcedor de arquibancada do Atlético-GO, Yuri Alves revelou que é fã de Jorginho e sempre admirou o faro de gol de Luiz Fernando, que deixou o clube ano passado. As comparações são inevitáveis entre as duas revelações.Chamado de Raio, Yuri Alves superou algumas marcas do Talismã no clássico. Ele precisou de menos jogos para fazer o primeiro gol num clássico. Desencantou na 17ª atuação como profissional, enquanto Luiz Fernando balançou as redes num clássico, pela primeira vez, no 21º jogo - no 1 a 0 sobre o Goiás, no dia 12 de março de 2016, pelo Goianão.Luiz Fernando tinha 19 anos e quatro meses quando brilhou no primeiro clássico, enquanto Yuri desencantou com 19 anos e dois meses. A pequena diferença é que a primeira vez que Luiz Fernando marcou gol foi na 16ª partida, na vitória (3 a 1) sobre o Itumbiara no dia 6 de fevereiro de 2016, numa tarde de tempestade, vento e até jogo paralisado no Estádio JK.Yuri Alves festejou o primeiro gol logo no primeiro ano como atleta profissional - o Talismã passou em branco toda a temporada 2015 e só deslanchou em 2016. Nos clássicos, Luiz Fernando tem marca respeitável, pois fez gols nas finais do Estadual sobre Goiás (dois, em 2023) e Vila Nova (dois, em 2024). São números para a atual revelação perseguir na carreira.“Ele (Yuri Alves) já era atrevidinho quando passou aqui, comigo, na escolinha. Gostava de driblar, era habilidoso e rápido”, descreveu Eurípedes Marcelino. Professor de uma escolinha ligada ao Atlético-GO e responsável pelos primeiros passos do então menino que “gostava muito da bola”, Eurípedes cita que a passagem de Yuri pela escolinha se deu, aproximadamente, em 2011 e 2012.“Ele (Yuri Alves) já levava jeito quando veio treinar aqui. Girava mais no campo, era muito rápido e sempre gostava de fazer gol”, contou Eurípedes. Ele se preocupou em desenvolver a técnica de domínio e de “ter a bola no pé” nos treinos com o Raio. Para o técnico, o jovem é mais rápido que Luiz Fernando.A técnica do garoto começou a ser exibida no clássico. A ousadia resultou numa tentativa de Yuri Alves em aplicar a “lambreta” ou “carretilha” sobre o lateral Elias. A bola não ganhou altura nem velocidade suficientes para encobrir o marcador vilanovense, mas serviu para apimentar mais o clássico e atiçar a ira do jogador do Vila Nova, que fez falta dura na linha lateral e uma tentativa de intimidação antes de gerar uma confusão.