O atacante Ruan Ribeiro deixou o Vila Nova e foi anunciado oficialmente pelo Port FC, da Tailândia. O jogador de 22 anos tinha contrato com o clube goiano até 30 de novembro deste ano, mas não vinha sendo utilizado e perdeu espaço no elenco colorado. Com a camisa do Tigre, ele fez 25 jogos e marcou um gol em duas temporadas.\nFormado na base do Palmeiras e com passagens por Ibrachina, FK Valmiera (Letônia), Paysandu e Inter de Limeira, Ruan Ribeiro chegou ao Vila Nova no ano passado, quando entrou em campo 18 vezes e não contribuiu com gols. Em 2026, fez sete partidas e balançou as redes no empate em 2 a 2 contra o Primavera-MT, pela Copa Centro-Oeste, em 8 de abril.\nSem corresponder no Vila Nova e sendo a 5ª opção na posição de centroavante, depois de Dellatorre, Rafa Silva, André Luís e Gustavo Puskas, Ruan Ribeiro quase saiu na última janela de transferências, mas não houve propostas que interessaram à diretoria colorada.