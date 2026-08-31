O Vila Nova comunicou, na tarde desta segunda-feira (31), a rescisão em comum acordo com o atacante Caíque Jesus, de 26 anos. Sem espaço no elenco colorado, ele deixa o Tigre com apenas uma partida realizada e viaja rumo a um clube de Bangladesh, que não teve o nome divulgado. A negociação não envolve valores.\nCaíque Jesus chegou como uma aposta ofensiva do Vila Nova para a segunda metade da Série B, depois de uma boa passagem pelo Primavera-MT. Porém, o atleta não engrenou no time goiano e só entrou em campo uma vez, durante os 12 minutos finais da derrota por 2 a 0 para o Criciúma.\nAtualmente, o Vila Nova tem outras quatro opções de centroavantes: Dellatorre, Rafa Silva, André Luís e Gustavo Puskas. Embora os dois primeiros estejam lesionados no momento, Caíque Jesus era visto como a 5ª alternativa para a posição.