O atacante Derek, de 28 anos, foi anunciado nesta sexta-feira (20) como reforço do Náutico até o final da temporada. O jogador foi aproveitado no Atlético-GO no início deste ano, entrando na maioria dos jogos no segundo tempo. No entanto, o Dragão emprestou o jogador ao Timbu.\nNo Dragão, Derek fez um gol, na goleada de 3 a 0 sobre a Abecat Ouvidorense, pelas quartas de final do Estadual. O vídeo desse gol foi utilizado nas redes sociais do Náutico para anunciar a contratação do atacante, que chega como opção para a Série B.\nDerek foi emprestado, ano passado, para o JEF United (Japão), mas se machucou e pouco atuou no futebol japonês. A intenção do ex-técnico do Atlético-GO, Rafael Lacerda, era usar e recuperar o jogador. Por isso, ele entrou na maioria dos jogos do time atleticano.\nA grande chance seria no clássico diante do Vila Nova (vitória de 2 a 1 do Atlético-GO), mas Derek e Kevin Ramírez tiveram uma virose e foram cortados da partida horas antes do clássico.