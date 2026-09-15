Geovany Soares se destacou na goleada por 4 a 0 do Atlético-GO sobre o Criciúma, no domingo (13): o atacante distribuiu as quatro assistências que resultaram nos gols atleticanos marcados por Gustavo Coutinho (três) e Gustavo Maia.\n"Sou um jogador ousado," detalhou o jogador que se inspira em jogadores como Vini Júnior e Neymar, além de sua prima, a rainha Marta.\nApesar de se autodefinir como "ousado", Geovany Soares também afirma ter os pés no chão em termos de carreira e em relação ao atual momento do Dragão, que não perde há seis partidas na Série B.\nComo o Atlético-GO está embalado na Série B, os méritos da boa campanha passam pelo trabalho do técnico Roger Silva, na visão de Geovany Soares. "Roger (Silva) é um grande treinador, foi um grande atleta. Ele nos deu confiança", disse o atacante do Dragão.