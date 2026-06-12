O atacante Marrony falou sobre seu rendimento atuando como um camisa 10 ou falso 9 no ataque do Atlético-GO, mais atrás do centroavante de ofício Gustavo Coutinho. Para o jogador, é nessa função que ele vem se sentindo mais à vontade. Inclusive, marcou um gol na vitória do Dragão por 2 a 1 sobre o América-MG, na última segunda-feira (8).\n“Desde quando o Eduardo (treinador) me perguntou onde eu gostava de jogar, eu falei que, no ataque, eu já tinha feito todas as posições, mas acho que estou me achando nessa nova posição de 10, falso 9. Me deixa mais no jogo, mais ligado, mais atento”, disse Marrony.\nTécnico prepara Atlético-GO para superar em casa o CRB: "Ser regular é o mais importante"\nEm 13º lugar na Série B do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos, o Atlético-GO segue na segunda parte da tabela de classificação sem conseguir engrenar. A equipe está a quatro pontos do Criciúma, que tem 20 e é o primeiro time dentro do G6.