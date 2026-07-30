O atacante Geovany Soares vive uma semana especial no Atlético-GO. Na vitória de 3 a 1 sobre o Operário-PR, na segunda-feira (27), o jogador desencantou ao marcar o primeiro gol dele pelo Dragão. Na terça-feira (28), aliviado e feliz pelo gol no jogo anterior, o "primo da Marta", como é conhecido, festejou o aniversário, pois chegou aos 26 anos.\nGeovany Soares espera dias melhores para o clube, garante que o time entra na briga pelo acesso à elite nacional, projeta a carreira dele no futebol e curte o momento. Ele completou 19 jogos pelo rubro-negro e tem quatro assistências nas partidas disputadas desde que se transferiu do Barra-SC para o futebol goiano.\n"Eu antecipei o presente (de aniversário) com o gol e a vitória, o mais importante. Sobre a projeção (carreira), todo jogador quer atuar num time grande. O Atlético-GO é um time grande. Todo jogador quer, um dia, jogar fora do país. Acho que todo jogador tem esta projeção de vida para conquistar os objetivos da vida, de ajudar a família. A projeção é essa, é subir o Atlético-GO e fazer voos maiores para fora do país", prevê.