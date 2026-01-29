Léo Jacó marcou dois gols na vitória do Atlético-GO sobre o Inhumas, por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (28), no Estádio Antônio Accioly. Mesmo que o público tenha sido reduzido (1.229 pagantes), por causa da chuva, o artilheiro do jogo e do Dragão ganhou aplausos e admiração da torcida atleticana.\nTímido e de frases curtas, Léo Jacó repetiu aquilo que havia dito quando chegou ao Dragão. "Sou um atacante que tenho fome de gol", ressaltou.\nNa partida, Léo Jacó marcou dois gols de cabeça no primeiro tempo. No domingo passado (25), foi decisivo ao abrir o placar ao chutar com a perna esquerda no clássico em que o Atlético-GO venceu o Vila Nova, por 2 a 1.\nNa abertura do Estadual, o atacante fez um gol sobre o Anápolis (2 a 0).\n"Estou vivendo um sonho de criança", revelou. "A torcida do Dragão é fenomenal."