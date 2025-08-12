Além do atacante Pedrinho e do volante Juninho, o Goiás pode não ter o atacante Arthur Caíke à disposição no clássico contra o Vila Nova. O jogador realiza trabalho de fortalecimento e segue como dúvida para o duelo de sábado (16).\nArthur Caíke apresentou dores musculares na semana passada, dias antes do jogo contra o Operário-PR, no sábado (9). Ele tem feito trabalhos na academia e será avaliado nos próximos dias para ver se terá ou não condição de ser relacionado no clássico.\nO técnico Vagner Mancini não conta com o volante Juninho (suspenso) e possivelmente não terá o atacante Pedrinho, que sofreu lesão muscular e também deve desfalcar o time esmeraldino no duelo diante do Tigre.\nO elenco do Goiás ainda terá treinos até sexta-feira (15) na preparação para o clássico contra o Vila Nova. Os times se enfrentam no sábado (16), a partir das 18h30, no OBA, pela 22ª rodada da Série B.