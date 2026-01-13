O atacante Pedrinho revelou que fez treinos específicos durante as férias para se prevenir de lesões em 2026. Nos últimos anos, o jogador esmeraldino sofreu com algumas lesões musculares e espera ter uma temporada diferente neste ano.\n“Eu me dediquei bastante nas férias, só tirei uma semana de folga. Fiz trabalho preventivo porque a pré-temporada seria curta. Foi um trabalho para evitar risco de lesões e vou trabalhar para fazer um grande ano”, contou Pedrinho, que desde 2023 sofreu com algumas lesões musculares.\nDurante as férias, depois do fim da Série B no final de novembro, o Goiás forneceu para os atletas algumas planilhas de treinos. Pedrinho se orientou com essas planilhas durante as férias.\nEle e os demais jogadores que disputaram a Série B com regularidade voltaram das férias no dia 26 de dezembro. Pouco menos de duas semanas depois, o Goiás estreou no Goianão e Pedrinho foi destaque com um gol e uma assistência.