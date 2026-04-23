O Goiás lutou até o fim e empatou o jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil contra o Cruzeiro nos acréscimos da partida disputada no estádio Serra Dourada. O empate por 2 a 2 nesta quarta-feira (22) marcou o último jogo do principal palco do futebol goiano antes de fechar para uma reforma que deve durar pelo menos dois anos.\nCom o resultado, quem vencer o jogo da volta avança às oitavas de final do torneio nacional. A partida será disputada no estádio Mineirão, no dia 12 de maio, a partir das 21h30. Qualquer novo empate levará a decisão para os pênaltis.\nO Goiás abriu o placar no Serra Dourada com gol do lateral esquerdo Nicolas. O Cruzeiro virou com gols do atacante Arroyo e do zagueiro Jonathan Jesus. Nos acréscimos, o atacante Esli Garcia, que saiu do banco de reservas, deixou tudo igual com um golaço no Serra.