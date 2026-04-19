O atacante Berto disse ter sofrido racismo no OBA, na área próxima às cadeiras da tribuna do estádio, ao final da partida em que o Vila Nova venceu o Operário-PR por 2 a 1, na noite deste sábado (18).\nO jogador do Operário-PR acusou o crime de racismo (disse ter sido chamado de "macaco" por um torcedor) em meio a uma confusão generalizada em que garrafinhas e copos foram jogados para dentro de para do campo e que deixou machucado o presidente do clube paranaense, Álvaro Góes, que ficou com o rosto sangrando.\nApós a partida, dirigentes, jogadores e torcedores discutiram bastante. Berto ficou bastante revoltado com a agressão que disse ter sofrido.\nEm imagens, é possível ver pessoas da tribuna atirando objetos contra os jogadores do Operário-PR e vice-versa, com Berto e Jhan Pool Torres também atirando objetos para fora do campo.