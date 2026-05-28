O atacante Janderson, autor de um gol e uma assistência na mais recente vitória sobre o América-MG, por 2 a 1, demonstrou felicidade pelo momento que está vivendo no Vila Nova e projetou o próximo jogo do time na temporada, contra o Londrina. Segundo o jogador, são nesses jogos contra adversários do Z4 que a equipe precisa ficar esperta.\n“Fico muito feliz pelo momento que eu estou vivendo no Vila, por estar ajudando o Vila. O grupo todo está de parabéns. Vocês veem aí no dia a dia o empenho de todo mundo. E é trabalho, cara. Não tem mais nada além do que o trabalho. Cada dia estar trabalhando, estar evoluindo mais e mais a cada jogo. Tudo bem que a cada jogo às vezes a gente erra uma coisa ali, mas a gente volta para a semana e tenta melhorar para no próximo jogo ser melhor”, disse.\nO Vila Nova está em 4º lugar na Série B, com 19 pontos, enquanto o Londrina figura em 18º, com oito pontos. Apesar do favoritismo, Janderson acredita que o Tigre não pode baixar a guarda no confronto do próximo domingo (31), às 11 horas, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias.