O atacante Guilherme Dellatorre, de 33 anos, chega ao Vila Nova após ser campeão da Série B de 2025 com o Coritiba. Na última temporada, ele disputou 35 partidas e marcou dez gols. Em 2024, pelo Mirassol, também conquistou o acesso à Série A, atuando em 45 jogos e balançando as redes 17 vezes.\nMesmo com a missão de marcar gols, Dellatorre ressaltou a importância de uma defesa sólida e de um time equilibrado para alcançar os objetivos traçados para a temporada.\nContratado pelo Vila Nova, Marquinhos Gabriel chega em momento mais regular da carreira\n“Chego para somar e ajudar a equipe. Venho de uma equipe que teve a melhor defesa da competição e alcançou seus objetivos porque, estatisticamente, uma defesa sólida aumenta muito as chances de sucesso. Aqui, precisamos ser consistentes em todas as fases do jogo, saber o momento de atacar e de defender”, afirmou Dellatorre, que tem contrato com o Tigre até o fim de 2027.