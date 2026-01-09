O atacante Rafa Silva, de 33 anos, é uma das apostas ofensivas do Vila Nova para a temporada de 2026. Apesar de já ter atuado pelas pontas e como segundo atacante ao longo da carreira, o jogador afirma que não se vê mais exercendo essas funções e deseja atuar mais próximo do gol.\n“Com o passar dos anos, minhas características foram mudando. Hoje sou mais centroavante, não aquele jogador estático, mas um atacante mais móvel. Prefiro atuar por dentro, mais próximo do gol, onde me sinto mais perigoso e consigo causar mais dificuldades ao adversário”, afirmou Rafa Silva.\nVila Nova empata com o Operário-PR e se complica na Copinha\nO atacante teve pouco espaço em 2025. Iniciou a temporada no Mirassol, onde atuou apenas uma vez, e disputou o segundo semestre pelo América-MG, somando dez partidas na reta final da Série B. No período, deu duas assistências, mas não marcou gols. A última vez que balançou as redes foi em 13 de junho de 2024, pelo Cruzeiro, na vitória por 2 a 1 sobre o Cuiabá.