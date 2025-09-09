O atacante Júnior Todinho foi um dos grandes personagens do empate do Vila Nova diante do Athletic-MG, por 1 a 1. O jogador marcou o gol colorado e também reclamou de um suposto pênalti não marcado após dividida com um defensor adversário logo antes do gol do time mineiro.\nAos 19 minutos do 2º tempo, Júnior Todinho invadiu a área, tentou finalizar e caiu no chão. No minuto seguinte, Ronaldo Tavares marcou o gol de empate do Athletic. O árbitro foi até a cabine do VAR para analisar um empurrão de Alex em cima de Todinho e um impedimento na origem do gol do Athletic, mas o lance foi validado.\n“Para mim houve o pênalti. Eu até perguntei para ele (árbitro) por que o VAR o chamou, e foi porque o VAR viu um toque. Realmente houve o toque na minha passada, acabou me atrapalhando na hora de finalizar. Para mim foi pênalti, mas a decisão quem toma é ele. Ficamos indignados porque acaba o jogo e eles (arbitragem) não dão entrevista, não falam nada do que aconteceu, e nós só temos que levantar a cabeça e trabalhar”, disse.