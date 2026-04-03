O atacante Janderson elogiou a chegada do técnico Guto Ferreira ao Vila Nova. O treinador estreou no comando do Tigre no empate por 1 a 1 com o Sport, na 2ª rodada da Série B. O jogador marcou o gol da equipe colorada na partida disputada na Ilha do Retiro.\n“A gente sabe que o Guto (Ferreira) é um excelente profissional, excelente nos treinos. Eu trabalhei com ele no Remo, ele tem minha confiança. É muito dedicado ao trabalho e inteligente. Tenho certeza que vamos fazer uma grande Série B com ele no comando”, disse o atacante Janderson em vídeo divulgado pelo Vila Nova.\nSegundo o jogador, a mudança de postura do Vila Nova contra o Sport ocorreu após união do grupo que entendeu rapidamente os pedidos do técnico Guto Ferreira, que teve cerca de dez dias de trabalho com o elenco antes da estreia.