O atacante Dellatorre iniciou a transição física na manhã desta segunda-feira (28), durante atividade no CT Vila do Tigre, e pode ser uma das novidades do Vila Nova para a reta final da Série B. Ao longo do último mês, o atleta vinha tratando uma lesão na região posterior da coxa direita. Ele havia chegado a iniciar a transição anteriormente, mas precisou voltar ao tratamento.\nDellatorre não entra em campo desde o dia 19 de agosto, quando a equipe colorada goleou a Ponte Preta por 6 a 0 no OBA, pela 23ª rodada da Segundona.\nArtilheiro da equipe na temporada, com dez gols em 31 jogos, o atacante se tornou um desfalque constante no Tigre entre o final do primeiro semestre e o início do segundo, por causa de suspensões e, principalmente, lesões.\nEm opções no elenco, o retorno de Dellatorre é uma ótima notícia para o técnico Guto Ferreira. O atual centroavante titular, André Luís, vive boa fase e é o artilheiro vilanovense na Série B, com oito gols. No entanto, o time vinha sofrendo com o banco de reservas, já que o jovem Gustavo Puskas era a única opção.