O atacante André Luís, de 28 anos, foi um dos destaques da vitória do Vila Nova por 2 a 1 sobre a Abecat, no último sábado (10), pela 1ª rodada do Campeonato Goiano de 2026. Os dois gols do Tigre passaram diretamente pelos pés dele.\nEm Ouvidor, André Luís foi protagonista das principais jogadas ofensivas da equipe vilanovense. No primeiro, o atacante se movimentou bem para receber o lançamento de João Vieira no fundo da área e demonstrou visão de jogo ao apenas rolar para Dellatorre finalizar e abrir o placar. No segundo, foi novamente decisivo ao dominar o lançamento longo de Pedro Romano rente à linha de fundo e, com precisão, tocar para João Vieira, que serviu Janderson.\nA atuação rendeu elogios do técnico Umberto Louzer, que destacou o desempenho completo do jogador.\n“Fez uma grande partida, foi decisivo nos dois gols, teve ainda uma finalização em que o goleiro fez uma grande defesa. Participou ofensivamente e também ajudou defensivamente. É um atleta que tem muito a crescer junto com a equipe”, afirmou Louzer.