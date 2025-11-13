O atacante Júnior Todinho, de 31 anos, tem contrato com o Vila Nova apenas até o fim de dezembro deste ano e pode não permanecer no clube para a próxima temporada. Apesar do interesse do Tigre em renovar, as negociações esfriaram e há a possibilidade de o jogador deixar a equipe.\nTodinho trata um edema no joelho esquerdo e foi desfalque nas duas últimas rodadas da Série B (contra Operário-PR e Avaí). Ele ainda é dúvida para as duas últimas partidas da Segundona, contra CRB e Volta Redonda, o que pode fazer com que nem atue mais pelo clube caso não renove.\nLeia também\n+FGF define data do Conselho Técnico do Goianão 2026\nContratado em 2024 após se destacar no Água Santa, vice-campeão paulista daquele ano, Todinho disputou 63 jogos pelo Vila Nova, marcou 12 gols e deu quatro assistências. Em 2025, foram 37 partidas, seis gols e uma assistência. O atacante também conquistou o título do Campeonato Goiano com o Tigre, encerrando uma fila de quase 20 anos do clube.