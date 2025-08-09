A paixão pelo futebol e a superação de uma lesão grave carregaram a atacante Samara Chaves até a disputa de uma final inédita de Campeonato Brasileiro Feminino A3 pelo Vila Nova. A jogadora de 37 anos entra em campo neste sábado (9), no OBA, para a disputa do jogo de ida da decisão nacional contra o Atlético-PI, a partir das 21 horas.\nA entrada para a partida é gratuita pelo setor B do estádio, com portões abertos a partir das 19 horas.\nSamara começou no futsal, passou pelo futebol de várzea, sofreu uma grave lesão no joelho, que exigiu uma cirurgia para a reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA). Durante o processo de recuperação, chegou a pensar em desistir do futebol.\nA jogadora chegou ao Vila Nova em 2020, com o início do futebol feminino no projeto do clube, e faz parte de todo o processo de crescimento vivido pela modalidade no colorado.