O atacante Emerson Urso precisou de três minutos em campo para marcar pelo Vila Nova o gol que abriu o placar da vitória por 3 a 2 sobre a Anapolina, na noite desta quarta-feira (14), no OBA, pela 2ª rodada do Campeonato Goiano. O triunfo foi apertado, mas vale os 100% do Tigre na competição em duas rodadas.\nUrso não foi titular, mas entrou no comecinho do jogo. Entrou aos 4 minutos e marcou seu gols aos 7. Após séria lesão de tendão de Aquiles que o tirou de combate quase toda a temporada passada e uma contusão muscular após o retorno, Urso inicia o ano marcando no primeiro jogo em que está em campo. Ele ficou emotivo durante e após a partida.\n“Um jogador que se lesiona e se recupera, volta a se machucar, nunca consegue deixar a lesão totalmente no passado. É algo que não muda apenas o jogador, mas também a pessoa. Eu aprendi muita coisa”, contou Urso.