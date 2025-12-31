O Vila Nova informou que o atacante Bruno Xavier, de 29 anos, sofreu uma fratura na perna esquerda durante o treino da última terça-feira (29). Após a realização de exames de imagem, foi constatada a lesão: fratura na fíbula esquerda, sem necessidade de cirurgia.\nO jogador seguirá em tratamento no departamento médico do clube, com atividades controladas na academia e liberação gradual para cargas, conforme a tolerância. O prazo estimado de recuperação é de 30 a 40 dias.\nVila Nova prepara treinos quase ininterruptos antes de estreia no Goianão\nCom isso, Bruno Xavier será desfalque nos jogos iniciais do Campeonato Goiano de 2026, que começa no dia 10 de janeiro. Pelo tempo previsto de recuperação, o atacante pode perder até seis partidas do Estadual, contra Abecat, Anapolina, Anápolis, Aparecidense, Atlético-GO e Centro Oeste.