O atacante Halerrandrio deve ser mantido no time profissional do Goiás, ao menos nos próximos jogos, depois de retornar ao clube após o fim do empréstimo ao Palmeiras. Com problemas no ataque, o técnico Daniel Paulista pretende manter e utilizar o jogador de 19 anos nas próximas partidas na Série B. A permanência dele na equipe principal será avaliada de acordo com o desempenho, principalmente, nos treinos.\nComo Halerrandrio ainda tem idade para atuar no sub-20, o plano do Goiás é avaliar o jogador diariamente. Caso consiga ter bom desempenho, o jogador seguirá sendo relacionado e com chance de atuar pela equipe profissional na Série B.\nDiariamente, o técnico Daniel Paulista utiliza de 9 a 12 jogadores do sub-20 nos treinamentos. Desde o início do ano, o treinador relaciona atletas da base com frequência. O único jogador com idade sub-20 que não é mais avaliado para voltar à base é o volante Lucas Rodrigues, de 18 anos, que se firmou como titular no clube. Os demais alternam entre as categorias.