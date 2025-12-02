O atacante Kelvin, que vestiu a camisa do Atlético-GO na temporada de 2025, está em negociação para reforçar o Náutico. Nas últimas semanas, a permanência do jogador no Dragão ficou improvável e a sua saída deve ser oficializada a qualquer momento rumo ao clube pernambucano, que também disputará a Série B em 2026.\nLeia também\n+ Atlético-GO contrata atacante uruguaio do Amazonas\nKelvin, de 28 anos, teve a sua primeira passagem pelo Atlético-GO entre 2022 e 2023. Em seguida, foi para o futebol da Coreia do Sul, começando pelo Ulsan Hyundai e partindo para o Daejeon Hana Citizen. O atacante começou o ano neste último antes de ser emprestado pelo time asiático ao Atlético-GO.\nNo Dragão, Kelvin fez 19 jogos, marcou dois gols e deu duas assistências. Após o fim do sonho do acesso na Série B, o Atlético-GO começou a planejar o elenco para 2026 e o atacante estava na lista de saída.