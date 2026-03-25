Três anos depois, o atacante Gustavo Coutinho, de 27 anos, retorna ao Atlético-GO. O jogador volta ao Dragão cedido por empréstimo pelo Sport até o final do ano. Nos últimos dias, o rubro-negro trabalhou na concretização do negócio, pois havia a concorrência de outros clubes da Série B. A transferência foi confirmada na tarde desta terça-feira (24), e o Dragão tem até sexta-feira (27), último dia da janela da CBF, para regularizar jogadores que disputaram os Estaduais no País.Desde o empate do Sport com o Anápolis e a vitória nos pênaltis, na 3ª fase da Copa do Brasil, a situação de Gustavo Coutinho passou a ser monitorada no Dragão, pois o jogador ficou no banco de reservas e não foi utilizado pelo então técnico do Leão da Ilha, Roger Silva, já demitido. O atacante foi colocado em disponibilidade pelo Sport e logo o Atlético-GO engatou a negociação. Neste ano, o jogador atuou oito vezes, anotou três gols e ganhou o título do Pernambucano.No final da tarde desta terça-feira (24), as redes sociais do clube começaram a movimentar a contratação do goleador da Série B de 2023, pelo Dragão, usando a imagem de uma camisa 9 com uma medalha, alusiva à conquista do Goianão de 2023. Numa das melhores fases da carreira, Gustavo Coutinho foi emprestado pelo Fortaleza ao Atlético-GO. Campeão do Goianão 2023, ele foi decisivo na campanha do acesso naquele ano, da Série B à Série A, marcando 14 gols e se tornando artilheiro da Segundona nacional – até então, apenas três jogadores tinham sido goleadores pelo Dragão no Brasileiro, mas da Série C: Júlio César (1990), Rodrigo Ayres (2001) e Marcão (2008).Gustavo Coutinho retorna ao clube com o perfil de vencedor na Série B, pois já teve três acessos seguidos na competição: no Atlético-GO (4º lugar em 2023), no Sport (3º lugar em 2024) e no Coritiba (campeão, ano passado). Mas, efetivamente, o melhor aproveitamento dele se deu no Dragão – no jogo do acesso, a goleada (3 a 0) sobre o Guarani, no Estádio Antônio Accioly, um dos gols foi de Coutinho, que havia se recuperado de lesão muscular e se alternava na equipe com o atacante Matheus Peixoto.A volta de Gustavo Coutinho ao Atlético-GO é uma tentativa da diretoria atleticana de reforçar o ataque. Nos últimos jogos do Dragão, a equipe marcou poucos gols – cinco gols nas últimas dez atuações do clube, desde a semifinal do Goianão, na qual venceu o Vila Nova por 2 a 0.Desde o clássico, o Dragão fez outros três gols, todos pela Copa do Brasil: 1 a 0 sobre o Primavera-MT, 1 a 0 no Gazin Porto Velho-RO e 1 a 0 na Ponte Preta.Nas outras partidas, o time passou em branco na volta da semifinal do Estadual (0 a 0) com o Vila Nova, nos dois clássicos da final com o Goiás (derrota de 2 a 0 e empate de 0 a 0) e na estreia na Série B (derrota de 1 a 0 para o Operário-PR).O goleador do Dragão na temporada é o meia Guilherme Marques (cinco gols), seguido pelo atacante Léo Jacó (quatro gols no Goianão e sem balançar as redes desde o dia 28 de janeiro, no triunfo de 2 a 0 sobre o Inhumas). Como o ataque não teve o rendimento esperado, dois jogadores da posição se transferiram para outros clubes: Allanzinho (Juventude) e Derek (Náutico).