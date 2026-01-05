O atacante Janderson, de 26 anos, é um dos reforços ofensivos do Vila Nova para a temporada de 2026. Com passagens por Atlético-GO, Corinthians e Grêmio, o jogador atuou em 2025 pelo Remo, no qual perdeu espaço no fim da temporada, apesar de ter conquistado o acesso à Série A. Ao todo, disputou 31 partidas, marcou dois gols e distribuiu quatro assistências.\nJanderson chega ao Tigre com a expectativa de contribuir com gols e assistências e espera uma temporada marcada por conquistas, especialmente o acesso à Série A.\nGoleiro assume camisa 1 do Vila Nova e terá de superar histórico\n“Da minha parte, pode esperar muita raça e empenho, que já fazem parte do DNA do Vila, além de muito trabalho para ser um jogador decisivo, fazendo gols e dando assistências para dar alegria à torcida. Sempre fui um cara que trabalha muito bem no dia a dia e procuro evoluir nos pontos em que ainda preciso melhorar. A expectativa é fazer um grande ano, conquistar mais um Goianão e o acesso à Série A”, disse Janderson.