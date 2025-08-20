Os treinos do Vila Nova ganharam uma nova cara nas últimas semanas, o atacante Emerson Urso iniciou trabalho de transição e deve voltar a jogar em setembro pelo clube colorado. O jogador de 24 anos rompeu o tendão de Aquiles no início da temporada e não entra em campo desde fevereiro.\nEmerson Urso já fez alguns trabalhos com demais jogadores do elenco do Vila Nova, mas a maioria das atividades são separadas e voltadas para transição física. O atacante faz alguns trabalhos com bola e está em reta final de recuperação.\nO atacante se machucou no aquecimento do jogo contra a Inter de Limeira, no dia 27 de fevereiro, pelo jogo da 2ª fase da Copa do Brasil. Emerson Urso era um dos destaques da equipe colorada até então. Ele passou por uma cirurgia em março, ficou um período com a perna imobilizada e neste mês voltou aos trabalhos com bola pelo Vila Nova.