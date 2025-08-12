O atacante Kelvin, de 27 anos, foi um dos destaques do Atlético-GO na vitória de 2 a 0 sobre o Botafogo-SP, no último domingo (10). Kelvin foi decisivo no cruzamento do gol marcado por Federico Martínez. No final do jogo, Kelvin recebeu assistência de Fede Martínez e fechou o placar, marcando o primeiro gol dele no retorno ao Dragão.\nO novo ataque atleticano, formado por Kelvin, o estreante Lelê e Fede Martínez, mostrou boa sintonia e criatividade. No próximo domingo (17), a meta será vencer a Ferroviária, também no Estádio Antônio Accioly.\n"Tivemos um grande resultado, depois de uma sequência sem vitórias. Eu fico muito feliz por ter contribuído com um gol e uma assistência nesta partida", disse Kelvin, que vai readquirindo ritmo de jogo após passagem de um ano e meio no futebol sul-coreano.