O atacante Lelê, de 27 anos, foi regularizado nesta sexta-feira (8) pelo Atlético-GO e está à disposição da comissão técnica para o jogo do próximo domingo (10), às 18h30, no Estádio Antônio Accioly. O Dragão necessita da vitória sobre o Botafogo-SP para se distanciar da faixa dos últimos colocados (Z4) da Série B.
A equipe atleticana soma 24 pontos, 3 à frente do time do interior paulista (21 pontos).
Lelê chegou na noite da última terça-feira (5). No dia seguinte (quarta-feira, 6), o atacante fez exames médicos e avaliações físicas. Como o jogador não treinou normalmente nos últimos dois dias, a presença dele entre os relacionados para jogar domingo não está definida.
Nos treinamentos, o titular no ataque foi o jovem atacante Daniel, de 20 anos e que atuou no empate (1 a 1) com o Athletic-MG, na segunda-feira (4).