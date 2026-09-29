O atacante e capitão Gustavo Coutinho, de 27 anos, é decisivo para o Atlético-GO na Série B. Artilheiro do Dragão com 13 gols na competição, o camisa 9 valorizou a vitória por 1 a 0 sobre o Goiás, no clássico disputado na Serrinha, pela 30ª rodada, e vê o momento como determinante para a equipe acelerar na reta final em busca do acesso.\n“Foi uma grande vitória, num jogo muito decisivo para ambas as equipes. Fomos na Serrinha sabedores do que a gente poderia fazer, acreditando no trabalho que temos desenvolvido e com muita confiança. Entendemos o jogo mais rápido, iniciamos bem e aproveitamos pra saltar na frente no placar, com muita justiça. Isso é reflexo de um grupo que sabe o que quer, mas, principalmente, que sabe como buscar o que quer. Só posso parabenizar a todos”, disse Gustavo Coutinho.