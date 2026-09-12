O atacante Kahiser Lenis não permanecerá no Atlético-GO. A diretoria ainda não se pronunciou sobre a saída do jogador panamenho, que ainda treina no CT do Dragão e se encontra no período de recuperação física de uma lesão.\nO POPULAR apurou que um dos motivos pela não permanência do jogador é o fato do clube ainda não ter conseguido regularizar a documentação do atleta, pois ele ainda não obteve o visto de trabalho para exercer a atividade profissional no País. Kahiser também não se destacou nos treinos no CT do Dragão.\nO jogador foi anunciado em agosto, para ser opção no ataque do Dragão, mas não permanecerá para a reta final da Série B.\nKahiser Lenis estava no Deportivo Pereira (Colômbia) e tem, no currículo, a participação na Copa América de 2024 pela seleção do Panamá. O jogador, no entanto, não esteve na Copa do Mundo deste ano com a seleção de seu país.