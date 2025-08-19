O atacante Jean Dias, de 34 anos, tem a expectativa de não ser apenas mais uma contratação do Atlético-GO nesta temporada. O jogdaor foi apresentado nesta terça-feira (19) e tem a tarefa de acrescentar experiência, assistência e gols ao Dragão, que não faz boa campanha na Série B.\nA versatilidade e o desejo de jogar em alto nível no futebol goiano, onde iniciou a carreira na base do Goiânia, são valores que Jean Dias coloca à disposição do Atlético-GO nesta reta final do Série B. "Temos uma equipe muito forte. Assisti só ao último jogo (derrota de 3 a 1 para a Ferroviária SP). Precisamos melhorar e vamos melhorar. Fui contratado para ajudar. Tive uma conversa com o professor (Rafael Lacerda) e não tenho ego quanto a isso (posição). A minha disposição é ajudar", repetiu Jean Dias.\nJean Dias disse que "chega para ajudar" e que se coloca à disposição da comissão técnica para atuar como atacante de lado ou como meia-atacante. "Como o presidente (Adson Batista) disse, vim para ajudar, trazer um pouco da minha experiência e, junto com os meus colegas, poder ajudar com gols e assistências", afirmou o jogador, que é natural de Conceição-TO.