O atacante Igor Thiago foi uma das novidades da lista de Carlo Ancelotti para os últimos amistosos da seleção brasileira antes da Copa do Mundo contra Croácia e França. O jogador de 24 anos, que atua no Brentford, da Inglaterra, nasceu no Gama, mas cresceu e começou a jogar futebol em Cidade Ocidental, município de Goiás.Igor Thiago vive sua melhor temporada na carreira. Ele tem 22 gols em 32 jogos, sendo 19 na Premier League, o Campeonato Inglês.O brasileiro é o vice-artilheiro da principal competição inglesa - ele fez um nesta segunda-feira (16) no empate por 2 a 2 com o Wolverhampton. Na artilharia da competição, o brasileiro só fica atrás de Haaland, do Manchester City, que tem 22 gols. Na temporada completa, o atacante criado em Goiás tem 22 gols em 32 jogos.Muito antes de viver sua melhor fase como jogador, Igor Thiago deu os primeiros passos no esporte em Goiás. Incentivado pelo irmão Maycon Júnior, o atacante iniciou trajetória esportiva no futsal, em Cidade Ocidental, aos 8 anos.O atacante participava de um projeto chamado Grêmio Ocidental, fundado e liderado pelo professor de Educação Física e treinador Sérgio Gonçalves Silva. Igor Thiago treinou na quadra até os 12 anos, quando fez a transição para o campo.Neste momento da transição, Igor Thiago precisava se esforçar até mesmo com a distância. Da casa onde morava, no bairro Dom Bosco, em Cidade Ocidental, até o campo onde treinava, eram cerca de 9km, que o atacante percorria caminhando ou correndo.A primeira grande chance de Igor Thiago surgiu no Athletico-PR, após ajuda do ex-jogador Tico, que era olheiro da equipe rubro-negra na época e conhecido do professor Sérgio Gonçalves. Igor Thiago foi reprovado em três testes no Furacão. Com a insistência de Sérgio Gonçalves, Tico conseguiu um teste no Verê FC, time da cidade de Verê, no interior do Paraná. O atacante fez testes, foi aprovado e começou a jogar na equipe sub-17 em 2018. No mesmo ano, estreou no profissional.No ano seguinte, Igor Thiago foi contratado pelo Cruzeiro. A partir desse momento as vidas do jogador e de sua família mudaram. O atacante levou a mãe, Maria Diva, ou apenas Diva, para morar com ele em Belo Horizonte. Durante 30 anos, a mãe do jogador trabalhou como gari e criou os quatro filhos. Foi a partir dessa ida para o Cruzeiro que Igor Thiago conseguiu realizar alguns sonhos, como a compra da casa própria para sua mãe.Igor Thiago ficou no Cruzeiro entre 2019 e 2021. Ele disputou 64 jogos pela Raposa, com dez gols e três assistências. O atacante atuou pelo clube mineiro durante o período em que a equipe esteve na Série B, entre 2020 e 2021.A primeira experiência do atacante na Europa foi na Bulgária quando atuou pelo Ludogorets Razgrad. Igor Thiago foi comprado pelo clube búlgaro por cerca de R$ 3,6 milhões. O jogador ficou duas temporadas na Bulgária. Foram 55 jogos, com 21 gols e sete assistências. Na sequência, ele foi adquirido pelo Brugge, da Bélgica, que pagou R$ 37 milhões pelo brasileiro.Igor Thiago também teve rápida passagem pela Bélgica com a mesma marca que deixou na Bulgária: gols. Foram 29 bolas nas redes, além de seis assistências, em 55 partidas.Em 2024, Igor Thiago foi comprado pelo Brentford, da Inglaterra, por R$ 212 milhões - a contratação mais cara do clube inglês.Um sonho do jogador brasileiro está prestes a ser realizado. Desde jovem, Igor Thiago sonhava em defender a seleção brasileira. As primeiras chances do jogador pelo Brasil serão contra Croácia e França, nos dias 26 e 31 de março, respectivamente. A posição de atacante é uma das que ainda estão em aberto na avaliação do técnico Carlo Ancelotti para a lista final de convocados para a Copa do Mundo.