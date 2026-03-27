O atacante Edson Carioca, de 28 anos, que pertence ao Goiás, seguirá no Mirassol até o fim de 2026. O empréstimo, que inicialmente iria apenas até o término do Campeonato Paulista, foi prorrogado, garantindo a permanência do jogador no clube do interior paulista para a disputa da Série A, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América.\nA definição sobre o futuro do atleta havia sido adiada em função da lesão sofrida pelo jogador no ano passado. A expectativa era de que a situação fosse resolvida ao fim do Paulistão, período que também marcou o retorno do atacante aos gramados.\nEdson Carioca voltou a atuar neste mês durante o Brasileirão e soma dois jogos: participou, por 20 minutos, do empate por 2 a 2 com o Santos, no dia 10 de março pela 5ª rodada, e esteve em campo durante todo o segundo tempo na derrota por 1 a 0 para o Vitória, pela 8ª rodada.